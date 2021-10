Unbekannte Täter haben am frühen Freitag versucht, einen Geldautomaten in der Sandkruger Volksbank-Filiale zu sprengen.

Nonstopnews

Sandkrug. Panzerknacker haben in der Nacht zu Freitag versucht, einen Geldautomaten in einer Volksbank-Filiale in Sandkrug in die Luft zu sprengen. Bei einer zweiten Tat war auch die Sparkasse betroffen.

Wie Polizeisprecherin Ricarda von Seggern am Einsatzort sagte, haben die unbekannten Täter am Freitag gegen 4.10 Uhr versucht, einen Geldautomaten im Vorraum der Volksbank-Filiale an der Astruper Straße in die Luft zu jagen, indem sie Gas i