Fühlt sich am Standort Ganderkesee sehr wohl: Mode-Unternehmer Kai Horstmann

Ruben Schiefke-Gloystein

Ganderkesee. Im ehemaligen Gebäude von Gertje's Fashion in der Rathausstraße in Ganderkesee eröffnet Anfang nächsten Jahres die dritte Cactus-Filiale in der Stadt. Mode-Unternehmer Kai Horstmann hat an dem Standort viel vor.

Zwei Filialen des Mode-Unternehmens Cactus gibt es bereits in Ganderkesee. Die Zweite, eine Filiale für Herren-Mode, eröffnete erst im Februar des vergangenen Jahres. Nun steht für Unternehmer Kai Horstmann bereits die nächste Erweiterung a