Fünf Angeklagte müssen sich wegen einer E-Bike-Diebstahlserie verantworten.

David Ebener

Oldenburg. Ein Hehler und seine wohl drogenabhängigen Lieferanten stehen jetzt wegen einer Diebstahlserie vor Gericht. Die fünf Angeklagten müssen sich für 89 Straftaten verantworten.

Vor dem Landgericht Oldenburg hat am Donnerstag die Hauptverhandlung gegen fünf Männer begonnen, die für eine Aufsehen erregende Serie von Normal-Fahrrad- und Elektrofahrraddiebstählen in Ganderkesee und Delmenhorst sowie in Bremen, Twistri