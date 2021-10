Erkältungswelle: Erste Kita in Ganderkesee muss Zeiten kürzen

Immer mehr Kita-Kinder werden vermehrt von Erkältungen heimgesucht. In der Gemeinde Ganderkesee ist bislang allerdings noch kein erhöhtes aufkommen zu verzeichnen.

Symbolfoto: dpa / Mascha Brichta

Ganderkesee. Der Herbst hat gerade erst begonnen und doch laufen schon viele Nasen. In Bookholzberg muss inzwischen die erste Kita die Betreuungszeiten wegen vieler Krankheitsfälle einschränken. So sieht es in den anderen Kitas aus.

Die Kindertagesstätte St. Bernhard in Bookholzberg leidet aktuell stark unter einer Erkältungswelle bei den Kindern und Erziehern. Aktuell ist es laut Kita-Leiterin Anna Grotheer ohnehin schwierig, neues Personal zu finden, weshalb das Team