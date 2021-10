Laut kürzlich aufgestellten Hinweisschildern soll der Waldbestand in Hasbruch um zwei Drittel reduziert werden.

Ole Rosenbohm

Ganderkesee. Kürzlich aufgestellte Hinweisschilder in Hasbruch deuten einen massiven Holzschlag im Waldgebiet an. Schnell zeigte sich aber, was wirklich dahintersteckt.

Wer am vergangenen Wochenende in Hasbruch unterwegs war, ist unter Umständen auf kürzlich aufgestellte Schilder gestoßen, deren Botschaft es in sich hat. Geschmückt mit dem Logo des Landkreises Oldenburgs und dem der Niedersächsischen