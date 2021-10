Ein besonderer Moment: Ratsvorsitzender Gerd Brand hat Bürgermeisterin Alice Gerken mit dem Ehrenring ausgezeichnet.

Dirk Hamm

Ganderkesee. In geselliger Runde ist der Ganderkeseer Gemeinderat letztmals zusammengekommen. 19 Mitglieder scheiden aus der Ratspolitik aus.

Damit hatte Alice Gerken nicht gerechnet. „Ich bin platt, das ist ein Mega-Hammer, dass in meinem Rathaus doch noch etwas passiert, was ich nicht weiß“, sagte die zum Monatsende aus dem Amt scheidende Ganderkeseer Bürgermeisterin am Freitag