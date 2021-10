Verein will mehr Adventsbeleuchtung in Schierbrok und Stenum

Die Weihnachtsbeleuchtung in Stenum und Schierbrok soll wachsen.

Symbolfoto: Christoph Assies

Schierbrok/Stenum. Der Orts- und Heimatverein Schierbrok-Stenum möchte in diesem Jahr seine Adventsbeleuchtung ausweiten und bittet darum um Spenden.

Laut einer Mitteilung ist im vergangenen Jahr zusätzlich zu den traditionellen geschmückten Tannenbäumen am Dorfring, am Kehnmoorweg und an der Bahnhofstraße eine Weihnachtsbeleuchtung an der Bahnhofstraße in Schierbrok auf die Beine gestel