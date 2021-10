Das Corona-Testzentrum in Ganderkesee wird eingeschränkt weiterbestehen, das in Hude aber nicht. (Archivfoto)

Svana Kühn

Ganderkesee/ Hude. Ab Montag sind Corona-Tests in den meisten Fällen nicht mehr kostenfrei. Das hat Folgen für den Betrieb in den Testzentren in Ganderkesee und Hude. Kostenlos kommen nur noch einige ausgewählte Gruppen an die Tests.

Beim Betrieb der Corona-Testzentren des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Landkreis Oldenburg stehen einige Veränderungen an. Das kündigt der DRK Kreisverband Oldenburg Land an. Konkret wird das Huder Testzentrum an der Parkst