Wagte den Neustart in schwierigen Zeiten: Andreas Dittmar ist mit „Johnny and Fred“ in den Ortskern gezogen.

Dirk Hamm

Ganderkesee. Die Coronazeit ist eine einzige Herausforderung für den Einzelhandel. So haben sich die Kaufleute in der Ganderkeseer Ortsmitte bisher geschlagen.

Jede Sache hat ihre zwei Seiten. Sagt man. In diesem Fall hat die sprichwörtliche Medaille gleich drei Seiten. Es geht um die Frage: Sollte es aus Sicht des Einzelhandels so etwas wie einen "Freedom Day" geben, ein Datum also, ab dem alle c