Autofahrer auf der A1 müssen bei Wildeshausen mit Einschränkungen rechnen.

imago images / Kirchner-Media/Wedel

Wildeshausen. Die Verkehrsführung auf der A1 zwischen Wildeshausen und Groß Ippener wird ab Dienstag einige Tage lang in den Nachtstunden nur einspurig verlaufen. Es stehen Arbeiten an der Fahrbahn an.

Autofahrer auf der A1 müssen sich zwischen Wildeshausen und Groß Ippener auf Behinderungen einstellen. Laut einer Mitteilung der Autobahngesellschaft stehen von Dienstag, 12. Oktober, bis Freitag, 15. Oktober, Arbeiten an der Fahrbahn an. K