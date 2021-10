Ein Grundstein für ein gesundes Leben ist Bewegung. Mit dem Workshop "Skipping Hearts" beteiligt sich die Grundschule Dürerstraße an dem Sportförderprojekt der Deutschen Herzstiftung.

Bettina Dogs-Prößler

Ganderkesee. Man kann es überall machen, ob allein oder zu mehreren: Wie Kinder mit Seilspringen fitter werden können, hat gestern ein Workshop der Deutschen Herzstiftung an der Grundschule Dürerstraße gezeigt.

9,5 Prozent der Kinder in Deutschland im Alter von drei bis 17 Jahren sind zu dick. 5,9 Prozent sogar fettleibig. Die Ursachen sind in der Regel schlechte Ernährung und fehlende Bewegung. Die Folge: Schon in jungen Jahren treten Krankheiten