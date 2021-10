Neue Grüne Hausnummern auch in Ganderkesee

Preisträger, Bewohner, Auszeichner: Mit einer kleinen Feier sind neue Besitzer von 31 Grünen Hausnummern geehrt worden.

Ole Rosenbohm

Stenum. Der Landkreis Oldenburg hat auf einen Schlag 31 Auszeichnungen für besonders energiesparende Häuser vergeben. Vier davon stehen in der Gemeinde Ganderkesee.

Seit 2017 beteiligt sich der Landkreis Oldenburg an der Vergabe „Grüner Hausnummern“ für besonders klimafreundlich gebaute oder sanierte Gebäude. Nun hat Landrat Carsten Harings im Hotel Backenköhler in Stenum einen so großen Schw