Will in Ganderkesee anspruchsvolle Chormusik auf hohem Niveau bieten: der Kammerchor Koblenz.

Kammerchor Koblenz

Ganderkesee. Der Kammerchor Koblenz besucht die St.-Cyprian- und Cornelius-Kirche und will vor allem A-cappella-Gesang bieten. Die Wanderausstellung „Arp Schnitger“ soll ab Dienstag zu sehen sein.

In der Kirche St. Cyprian und Cornelius in Ganderkesee können an diesem Samstag, 9. Oktober, gleich zwei Konzerte erlebt werden: Um 17 Uhr gastiert der Kammerchor Koblenz unter der Leitung von Thomas Sorger. Abends um 19.30 Uhr will dann K