Hasbruchfreunde in Ganderkesee trotzen dem schlechten Wetter

Bei der Apfelprobe: Die Mitglieder der Hasbruch-Freunde Christiane Lasius-Haase und Niels Haase testen ihre Lieblingssorten.

Eckhard Schmidt

Ganderkesee. Besonders sensationell war das Wetter am vergangenen Wochenende nicht. Dennoch sind die Ganderkeseer Hasbruchfreunde mit ihrem Apfelfest zufrieden.

Das Wetter wollte nicht so richtig mitspielen, dennoch wunderten sich die Freunde des Hasbruchs, wie viel Apfelsaft und wie viele Äpfel bei ihrem Apfelfest auf der Streuobstwiese am Hasbruch am vergangenen Sonntag abgegeben werden konnten: