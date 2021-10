Filmabend zum Weltmädchentag im Jugendzentrum in Ganderkesee

Zum Weltmädchentag 2021 gibt es im Landkreis Oldenburg mehrere Aktionen.

imago images /Bettina Strenske

Ganderkesee. Zum zehnten Mal findet der "International Day of the Girl-Child" (Weltmädchentag) statt. Anlässlich des Tages finden im Landkreis Oldenburg verschiedene Aktionen statt – auch in Ganderkesee.

Immer noch erschweren Frühverheiratung, Frühschwangerschaft und sexuelle Gewalt Mädchen den Zugang zu Bildung und hindern sie, selbstbestimmt zu leben. Mit dem Weltmädchentag am 11. Oktober wollen die Vereinten Nationen auf diese Missstände