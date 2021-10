Die Verstärkung der Gemeinde (von links): Daniel Baumgartner, Pia Jung, Meike Besenbeck, Kirsten Flathmann-Matz und Maike Jans.

Hauke Gruhn/Gemeinde Ganderkesee

Ganderkesee. In drei Verwaltungsbereichen hat die Gemeinde Ganderkesee nun neue Mitarbeiter eingestellt. Ihre Lebensläufe zeigen breite Erfahrung.

Verstärkung für die Gemeinde Ganderkesee: Gleich fünf neue Beschäftigte haben am Freitag, 1. Oktober, ihre Arbeit in der Verwaltung aufgenommen. Das teilt Gemeindesprecher Hauke Gruhn mit. Die "Neuen" werden in den Bereichen Rathaus, regioV