K-Nord-Betriebsleiter Andreas Besser (r.) legt für einen Tag unter der Regie von Gruppenleiter Udo Fuhrmann Hand an bei den Delme-Werkstätten. Kaum einer weiß, was von den Beschäftigten dort täglich geleistet wird.

Ute Stollreiter/Delme-Werkstätten

Ganderkesee. Was Menschen tagtäglich in Behinderten-Werkstätten leisten, ist kaum jemandem bekannt. Der Aktionstag "Schichtwechsel" will das ändern und für mehr Offenheit sorgen. Mitgemacht haben auch Delme-Werkstätten und Entsorger K-Nord.

Einen Tag lang in die Arbeitswelt eines anderen hineinschnuppern, in die man sonst keinen Einblick bekommt: Zum ersten Mal haben die Delme-Werkstätten jetzt an dem bundesweiten Aktionstag „Schichtwechsel“ teilgenommen, bei dem Bes