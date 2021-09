Comicfiguren zieren jetzt Wand am Trend in Ganderkesee

Diese Truppe war kreativ.

Gemeinde Ganderkesee/Hille Krenz

Ganderkesee. In einer zweitägigen Aktion haben sich zehn Jugendliche mit Mia Himme aus der Künstlerwerkstatt „Make it Bright“ aus Lemwerder Gedanken über ein ansprechendes Wandbild an der Garage des Jugendzentrums Trend in Ganderkesee gemacht.

Zunächst gab es einen Plan, dann die Skizzierungen und in der letzten Phase wurde mit viel Spaß und Farbe ein lebendiges Wandbild erstellt. Nun wandern in Ganderkesee bekannte Comicfiguren wie SpongeBob oder Stewie („Family Guy“) durch eine