Ralf Wessel (CDU) triumphiert in Ganderkesee

Beim Blick auf die eintrudelnden Ergebnisse entspannte sich CDU-Kandidat Wessel zusehends.

Ole Rosenbohm

Ganderkesee. Der CDU-Mann siegte gegen Udo Heinen in der Stichwahl in Ganderkesee mit 63,84 Prozent. Beim Dank an Frau Nicole brach Wessel die Stimme weg.

So dramatisch die Bundesebene, so entspannt die Bürgermeisterwahl in Ganderkesee: Die 60 Anhänger unterschiedlicher Parteien, die sich im Großen Sitzungssaal des Rathauses versammelten, mussten nicht mehr zittern, nicht mehr bangen, verfolg