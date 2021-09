Rund 100 Teilnehmer waren bei der Fridays for Future Kundgebung auf dem Marktplatz in Ganderkesee.

Yannik Jessen

Ganderkesee. 471 Demonstrationen waren zum weltweiten Klimastreik am Freitag in ganz Deutschland angemeldet. Auch in Bremen und Ganderkesee gingen zahlreiche Menschen auf die Straße.

Am Freitagnachmittag haben sich rund 100 Demonstranten auf dem Marktplatz in Ganderkesee versammelt und forderten Veränderungen in der Klimapolitik. Bereits am Mittag nahmen laut Mitteilung der Polizei mindestens 8000 Menschen an der Friday