Ralf Wessel (rechts) nimmt die Glückwünsche seine Kontrahenten Udo Heinen entgegen.

Ole Rosenbohm

Ganderkesee. Ganderkesee hat einen neuen Bürgermeister: Ralf Wessel gewinnt deutlich. Udo Heinen hat das Nachsehen.

Echte Spannung ist am Wahlabend in der Ganter-Gemeinde nicht mehr aufgekommen. Ralf Wessel (CDU), der schon den ersten Wahlgang 14 Tage zuvor dominiert hatte, hat sich in der Stichwahl gegen Udo Heinen (Grüne) souverän durchgesetz