Wer wird neuer Bürgermeister in Ganderkesee? Bei der Stichwahl am 26. September entscheiden sich die Wähler in der Gemeinde zwischen Ralf Wessel und Udo Heinen.

Thomas Deeken, Dirk Hamm, CDU

Ganderkesee. Bei den Bürgermeisterwahlen am 12. September 2021 in Ganderkesee stand nach dem ersten Wahlgang kein Sieger fest. Am Sonntag, 26. September, finden daher Stichwahlen statt. Hier finden Sie am Wahlabend die aktuellen Ergebnisse.

Wer macht das Rennen in Ganderkesee? Ralf Wessel (CDU) oder Udo Heinen (Grüne)? Im Liveticker auf www.dk-online.de und in unserer News-App halten wir Sie am Wahlabend auf dem Laufenden, tragen Stimmen der Kandidaten und Parteien zusamm