Sozialministerin Behrens lobt in Bookholzberg Ehrenamtliche

Thematisierten das Ehrenamt: (von links) Landtagsabgeordneter Axel Brammer, der grün-rote Bürgermeisterkandidat Udo Heinen, Sozialministerin Daniela Behrens, der SPD-Unterbezirksvorsitzende Stephan Bosak und Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag

Ole Rosenbohm

Bookholzberg. Die SPD hatte zum „Ehrenamtstag“ geladen. Behrens sprach auch den Zustand der Pflege und die Impfkampagne an.

Zur Sinnhaftigkeit des Ehrenamts gibt es in der Politik keine zwei Meinungen: unbedingt gut, unbedingt zu stärken. Gerade im Wahlkampf ist das oft zu hören, so auch auf dem von der SPD veranstaltenden „Ehrenamtstag“ am Dienstagabe