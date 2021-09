Einrichtungsleiterin Katharina Kruse-Matyl (rechts) und Insa Oltmanns, Betreuerin in der Jugendwohngruppe, zeigen stolz das in Holzrahmenbau errichtete Gebäude, in das die Gruppe im Herbst einziehen wird.

Kerstin Kempermann

Hude. Die Zimmer waren schon verteilt, als erst der Rohbau stand. Inzwischen hat der Innenausbau des neuen Zuhauses für die Jugendwohngruppe der diakonischen Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Lindenhof in Hude begonnen.

Einrichtungsleiterin Katharina Kruse-Matyl und Insa Oltmanns, Betreuerin in der Jugendwohngruppe, zeigen stolz das in Holzrahmenbau errichtete Gebäude, in das die Gruppe im Herbst einziehen wird. „Von Anfang an haben die Jugendlichen den Ba