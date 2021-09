Unbekannte entsorgen 16 Kühlschränke illegal in Ganderkeseer Wald

16 Kühlschränke haben Unbekannte am Havekoster Wald entsorgt.

Polizei

Delmenhorst. Diese illegale Müllablagerung fällt Spaziergängern in einem Waldstück an der Straße "Havekoster Sand" in Ganderkesee sofort ins Auge: Unbekannte haben hier 16 ausgemusterte Kühlschränke abgeladen.

Wie die Polizei berichtet, sind die in die Landschaft geworfenen Kühlschränke verschiedener Größen und Formen am Samstag, 18. September, gegen 13.30 Uhr aufgefunden worden. Polizei hofft auf Hinweise zu den Kühlschränken oder dem Zeitr