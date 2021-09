Damit Max (im Vordergrund) beim Spielen auf dem Hülsenweg sicher ist: Anwohner des Heider Wohngebiets schildern im Gespräch mit Bürgermeisterkandidat Udo Heinen (5. v. l.) die Situation und fordern die Einrichtung einer Spielstraße.

Dirk Hamm

Heide. Bei vielen Anwohnern am Hülsenweg in Heide herrscht großer Unmut. Sie können nicht nachvollziehen: Warum ist in der Anliegerstraße, an der kleine Kinder spielen, und auf dem Heuweg Tempo 50 erlaubt?

Ich habe hier sehr oft Angst um meine Kinder, Angst, dass sie umgefahren werden.“ Das sagt Sara Radtke, Mutter der fünfjährigen Marie und des vier Jahre alten Max. Die Familie wohnt am Hülsenweg, direkt neben dem auch von Kindern aus den an