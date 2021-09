Hatten 2019 in Wardenburg großen Spaß: die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am bisher letzten Sportivationstag. An diesem Dienstag folgt in Sandkrug die nächste Auflage der Veranstaltung.

Archivfoto: Thomas Deeken

Sandkrug. Der Kreissportbund Landkreis Oldenburg richtet mit der TSG Hatten-Sandkrug den Sportivationstag 2021 aus. Kinder und Jugendlich mit und ohne geistige Behinderung stellen ihr sportliches Können unter Beweis.

Ein kleines Aufwärmprogramm gehört für Sportler einfach dazu. Und so wird der „Sportivationstag 2021“ des Behinderten-Sportverbands Niedersachsen (BSN) auf der Anlage der TSG Hatten-Sandkrug an der Schultredde in Sandkrug an diesem Die