Kronjuwelenjubiläum in der Ganderkeseer Kirche St. Cyprian

Pastorin Uta Brahms (hinten rechts) hat 20 Konfirmationsjubilaren in der Kirche St. Cyprian noch einmal den Segen erteilt. Mit dabei die Kronjuwelenjubilarin Inge Ruge (vordere Reihe Mitte), eingerahmt von Tochter Renate Stolle und Sohn Jürgen Ruge als goldene Jubilare.

Dirk Hamm

Ganderkesee. Ein nicht alltägliches Jubiläum gab es am Sonntag in der Ganderkeseer Kirche St. Cyprian und Cornelius zu feiern: Unter den Konfirmationsjubilaren befand sich mit Inge Ruge eine 95-Jährige, die 1946 eingesegnet worden war.

Mit Kronjuwelen verbindet man gemeinhin Glanz und Glorie des britischen Königshauses. Echte Klunker dieser Größenordnung konnte Inge Ruge bisher zwar nicht vorweisen. Dafür jedoch am Sonntag in der Kirche St. Cyprian und Cornelius in Gander