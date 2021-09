So unterstützen Ganderkeseer mit ihrem Einkauf Menschenrechte

„Interesse am fairen Einkauf in Ganderkesee stärken“: (v.l.) Barbara Wessels (Fairtrade-Steuerungsgruppe) und Monika Thierbach (Weltladen) im Ausstellungsraum.

Gemeinde Ganderkesee/Hauke Gruhn

Ganderkesee. Ganderkesee beteiligt sich an der Fairen Woche 2021. Mit einer Ausstellung möchte die Gemeinde das Interesse am fairen Einkauf in Ganderkesee stärken.

Die Fairtrade-Steuerungsgruppe Ganderkesee hat nach Rathaus-Angaben eine Ausstellung nach Ganderkesee geholt, die über die globalen Wirkungen des Fairen Handels informiert. Sie wird bis Ende September in den Schaufenstern des Ladengeschäfts