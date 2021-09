Frau fährt zu schnell – Kollision mit Gegenverkehr in Dötlingen

Laut Polizei war zu hohe Geschwindigkeit der Grund für den Unfall.

Caroline Seidel/dpa

Dötlingen. Zu hohem Sachschaden ist es bei einem Unfall in Dötlingen gekommen. Dass keine Menschen zu Schaden gekommen sind, war wohl großes Glück, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht.

Hoher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 18 Uhr wegen nicht angepasster Geschwindigkeit einer Autofahrerin in Dötlingen entstanden. Das berichtet die Polizei.Fahrerin kommt in Kurve ins SchleudernDie 19-Jährig