Gibt es einen Umzug im Jahr 2022?

Manuel Titze

Ganderkesee. „Hinein und he geiht!“ So soll es bald wieder in Ganderkesee heißen, der 11.11. und damit der Beginn einer neuen Faschingssession rückt so langsam in Sicht.

Nach dem Komplettausfall der Veranstaltungen in der letzten Session setzen die Aktiven darauf, dass das närrische Treiben in diesem Winter über die Bühne gehen kann – mit welchen Einschränkungen auch immer. Beim Ortsverein Schlutter-Ho