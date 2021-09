Serie von Autoeinbrüchen setzt sich in Ganderkesee fort

Immer wieder werden Seitenfenster eingeschlagen.

imago stock&people/Olaf Wagner

Ganderkesee. Immer nach derselben Methode gehen unbekannte Täter vor, die nun in bereits vielen Fällen in Ganderkesee in Autos einbrechen. Die neuesten Fälle liegen dicht beieinander.

Erneut ist es in Ganderkesee zu Einbrüchen in geparkte Autos gekommen, wie bereits mehrfach in den vergangenen Wochen. Unbekannte Täter zerstörten im aktuellen Fall die Seitenscheibe eines Autos, um eine Handtasche aus dem Innenraum zu steh