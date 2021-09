Vermeintliche Entscheidung um Ganderkeseer Chefsessel

Wer mach das Rennen? Ralf Wessel (CDU,l) und Udo Heinen (Grüne) treten in einer Stichwahl um das Ganderkeseer Bürgermeisteramt gegeneinander an.

Dirk Hamm, CDU

Ganderkesee. In Ganderkesee tritt in einer Stichwahl Ralf Wessel von der CDU gegen Udo Heinen von den Grünen im Kampf um dem Chefsessel im Rathaus an. Ein Kommentar von dk-Redaktionsleiter Michael Korn.

In Ganderkesee ist bei der Suche nach einem neuen Rathauschef die zentrale Frage: Wer kann am ehesten die erfolgreiche, parteiübergreifende Arbeit von Noch-Amtsinhaberin Alice Gerken fortsetzen? Dass Ralf Wessel von der CDU so deutlich vor