Schwerer Unfall in der Gemeinde Hatten

Das Auto kam in Hatten hinter einem Gebüsch zum Stehen.

Feuerwehr Hatten

Hatten. An einer Hauswand ist ein Auto bei einem Unfall in Hatten am Sonntag gelandet. Ein weiteres beteiligtes Fahrzeug durchbrach eine Hecke.

Ein schwerer Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Sonntagnachmittag im Kreuzungsbereich der Hatter Landstraße und des Grenzweges in Hatten ereignet. Laut Einsatzbericht der Feuerwehr touchierte einer der beiden Autos dabei die