Was Greta Thunberg mit dem Gleichnis vom Senfkorn zu tun hat

Schon unter dem Vorzeichen von Erntedank stand am Sonntag der Gottesdienst auf dem Hof Schwarting in Ganderkesee. Beteiligt war auch der Landfrauenchor unter der Leitung von Anke Cordes.

Dirk Hamm

Ganderkesee. Auch in diesem Jahr fiel in Ganderkesee der Bauernmarkt coronabedingt aus. Bis auf den Erntedank-Gottesdienst, der am Sonntag auf dem Hof Schwarting rund 100 Gäste anlockte.

Am Sonntag wäre er über die Bühne gegangen, der traditionelle Bauernmarkt in Ganderkesee. Wäre, denn es sind nun mal Coronazeiten. Aber immerhin, anders als im vergangenen Jahr konnte diesmal wenigstens ein unverzichtbarer Bestandteil des B