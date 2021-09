Liveticker: Wessel und Heinen in Ganderkesee in der Stichwahl

Ralf Wessel (CDU, l.) und Udo Heinen (Grüne) gehen in die Stichwahl.

Thomas Deeken

Ganderkesee. Am Sonntag, 12. September 2021, findet in Ganderkesee die Kommunalwahl statt. Wer wird Ganderkesee neuer Bürgermeister? Wie setzt sich der künftige Gemeinderat zusammen? Wir halten Sie den Tag über in unserem Liveblog auf dem Laufenden!