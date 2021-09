Liveticker: Stichwahl in Ganderkesee - und eine lange Auszählung

Die politische Schaltzentrale der Gemeinde: das Rathaus Ganderkesee.

Gemeinde Ganderkesee

Ganderkesee. Am Sonntag, 12. September 2021, findet in Ganderkesee die Kommunalwahl statt. Wer wird Ganderkesee neuer Bürgermeister? Wie setzt sich der künftige Gemeinderat zusammen? Wir halten Sie den Tag über in unserem Liveblog auf dem Laufenden!