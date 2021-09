3G gilt bald auch im Landkreis Oldenburg.

Oliver Berg/dpa

Landkreis Oldenburg. Am kommenden Samstag liegt der Corona-Inzidenzwert mit hoher Wahrscheinlichkeit den fünften Werktag in Folge über 50. Bald dürfen nur noch Geimpfte, Genesene und Getestete Dienstleistungen in geschlossenen Räumen in Anspruch nehmen.

Ab dem kommenden Montag. 13. September, gilt im Landkreis Oldenburg die 3G-Regel. Das hat die Kreisverwaltung am Freitag mit Blick auf die steigenden Inzidenzwerte mitgeteilt. Für Freitag hatte das Robert Koch-Institut für Oldenburg-Land ei