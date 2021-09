Freuen sich über die neuen Räume des Vereins „Senioren am Netz“: Vorsitzender Heiko Zimmermann (von rechts), zweiter Vorsitzender Lothar Wuth und Pressesprecherin Ingrid Heike.

Yannik Koltzenburg

Ganderkesee. Seit 20 Jahren ist das Internetcafé „Senioren am Netz“ in Ganderkesee aktiv. Nach dem Umzug feierten die Mitglieder nun die Wiedereröffnung und das Jubiläum in den neuen Räumlichkeiten in Bookholzberg.

Ziel des Cafés an der Stedinger Straße ist bis heute Senioren Technik, das Internet und Social Media näherzubringen. Zwanzig Jahre lang konnten ältere Menschen ins Berufsförderungswerk an der Apfelallee kommen, bis der Mietvertrag nicht meh