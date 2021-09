Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Hatten verletzt

Eine 66-Jährige ist bei einem Unfall in Hatten schwer verletzt worden.

Melanie Hohmann

Hatten. Die Polizei ermittelt gegen einen 36-jährigen Transporterfahrer, der am Dienstag in Hatten einen Unfall verursacht hat.

Ein 34-jähriger Autofahrer und seine 66-jährige Beifahrerin sind am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Hatten verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, sei ein 36-jähriger Fahrer eines Transporters aus dem Landkreis Wesermarsch, et