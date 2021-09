Zwei Verletzte nach Brand durch Gasaustritt in Bookholzberg

Rettungskräfte haben nach einem Brand durch Gasaustritt in Bookholzberg einen Jugendlichen und seine Nachbarin ins Krankenhaus gebracht.

Günther Richter

Ganderkesee-Bookholzberg. Ein Jugendlicher und eine helfende Nachbarin sind am Montagnachmittag nach einem Brand in Bookholzberg ins Krankenhaus gebracht worden. Die betroffene Wohnung in einem Mehrfamilienhaus war zunächst unbewohnbar.

Das Feuer war laut Polizeibericht gegen 15.50 Uhr ausgebrochen, als der 16-Jährige auf dem Balkon seiner Wohnung "Am Geestrand" die Kartusche eines zum Anheizen von Shisha-Kohle genutzten Gaskochers wechseln wollte. "Hierbei kam es aus unbe