Kosten schon mal vor: Peter Daldrup (li.) von der Paulaner Brauerei-Gruppe stößt mit Yvonne und Christian Strackerjan auf die Bayerischen Wochen im Vielstedter Bauernhaus an.

Timo Vetter

Hude. Nachdem im Vorjahr die Oktoberfeste reihenweise coronabedingt abgesagt werden mussten, darf im Vielstedter Bauernhaus in Hude jetzt wieder inmitten blau-weißer Deko gefeiert werden.

Die 14. Bayerischen Wochen der Gaststätte am Rande des Hasbruchs starten am Freitag, 11. September, um 18 Uhr – natürlich mit dem Fassbieranstich. Für den Eröffnungsabend sowie für jeden Freitag- und Samstagabend bis zum Finale am Mittwoc