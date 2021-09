Motorradfahrer nach Überholmanöver in Ganderkesee schwer verletzt

Ein Motorradfahrer aus Delmenhorst hatte am Sonntagnachmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Melanie Hohmann

Ganderkesee. Infolge eines Überholmanövers ist ein 57-jähriger Motorradfahrer am Sonntagnachmittag in Ganderkesee von der Straße abgekommen und gestürzt.

Ein Delmenhorster Motorradfahrer ist nach einem Verkehrsunfall in Ganderkesee am Sonntagnachmittag schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. 1000 Euro SachschadenWie die Polizei mitteilte, sei der 57-jährige Mann nach einem Ü