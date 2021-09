Bei einem Unfall ist ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen einen fahrenden Zug gefahren.

Polizei

Dötlingen. Ein 46-Jähriger ist am Samstagabend mit seinem Auto in Dötlingen in einen fahrenden Zug gefahren. Der Zugführer musste eine Notbremsung einlegen.

Bei einem Unfall am Samstagabend ist ein Autofahrer in Dötlingen in einen fahrenden Zug gekracht. Nach Angaben der Polizei fuhr der 46-Jährige mit seinem Wagen gegen 21 Uhr auf der Iserloyer Straße in Richtung Aschenstedt, als der trotz Rot