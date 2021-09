Die "Neuen" sind da (hier die 5a).

Mirja Kuschkowitz

Ganderkesee. Die neuen Fünftklässler sind da: Das Gymnasium Ganderkesee hat jetzt in einer Begrüßungsstunde 116 neue Schüler empfangen.

Am Gymnasium Ganderkesee sind am Donnerstag und Freitag exakt 116 neue Schülerinnen und Schüler in das neue Schuljahr gestartet – mit Tests, Maske und Abstandsregeln. Aufgrund der anhaltenden Pandemie fand in diesem Jahr die Einschulung kl