Wütende Proteste gegen Gesundheitsminister Spahn in Ganderkesee

Ein Teil der etwa 120 Demonstranten, die während einer CDU-Wahlkampfveranstaltung mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im Gasthof Menkens in Hoykenkamp ihren Unmut über die Corona-Maßnahmen der Regierung ausdrückten.

Malte Bürger

Ganderkesee. Eine CDU-Wahlkampfveranstaltung mit Jens Spahn in Ganderkesee haben mehr als 100 Demonstranten genutzt, um Kritik am Bundespolitiker und an den Impfungen zu üben.

Der prominente Ehrengast war noch nicht einmal eingetroffen, da waren am Donnerstagabend bereits laute Rufe an der Schierbroker Straße zu hören. Etwa 120 Demonstranten hatten sich gegenüber dem Gasthof Menkens in Hoykenkamp positioniert, um