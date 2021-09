Verletzter Motorradfahrer bei Unfall in Wildeshausen

Ein 19-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Unfall in Wildeshausen leicht verletzt. (Symbolbild)

Marcus Führer

Wildeshausen. Bei einem Unfall in Wildeshausen ist ein 19 Jahre alter Motorradfahrer leicht verletzt worden. Der Fahrer wurde von einem 31-Jährigen in einem Ford übersehen.

Ereignet hat sich der Unfall am vergangenen Mittwoch gegen 17.10 Uhr in der Bargloyer Straße. Der 31-jährige Autofahrer wollte nach links in die Bürgermeister-Müller-Bargloy-Straße einbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Motorradf