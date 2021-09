Vereinigte Volksbanken planen im Januar Eröffnung in Ganderkesee

Sind mit dem Baufortschritt der Volksbank Ganderkesee zufrieden: (v. l.) Die Vorstandsmitglieder der Vereinigten Volksbank Sascha Knaack und Oliver Frey sowie der Bauleiter Heinz-Walter Bolte.

Lennart Bonk

Ganderkesee. Die Sanierung der Filiale der Vereinigten Volksbanken in Ganderkesee befindet sich auf der Zielgraden. Diese Bedeutung hat der Standort für die Bank.

Die Hüllen sind am Gebäude der Vereinigten Volksbanken am Ring in Ganderkesee bereits gefallen. Allmählich ist die neue Optik des sanierten Bankgebäudes erkennbar. Im Inneren deutet noch wenig auf die Heimat eines Geldinstitutes h