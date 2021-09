Wie hier auf dem Symbolbild darf in Wildeshausen wieder gefeiert werden.

Sophia Kembowski

Wildeshausen. Lange wartete das „5 Elements“ mit seiner Wiedereröffnung. Ab Freitag dürfen in der Disko Gäste sogar ohne Maske wieder tanzen – allerdings nur geimpfte oder genesene. Der erste Abend ist schon ausverkauft.

Diskotheken in Niedersachsen dürfen schon einige Zeit wieder öffnen. Im „5 Elements“ in Wildeshausen, Am Umspannwerk 7, steigt aber erst kommenden Freitag „eine gebührende, richtig fette, krasse Neueröffnung“, wie es auf der Internetseite h