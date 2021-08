Vier versuchte Einbrüche in Ahlhorn an einem Wochenende

Gleich vier erfolglose Einbrüche gab es am vergangenen Wochenende in Ahlhorn. (Symbolbild)

Friso Gentsch

Ahlhorn. Am vergangenen Wochenende ist es in der Händelstraße in Ahlhorn zu drei versuchten Wohnungseinbrüchen gekommen. Darüber hinaus versuchten unbekannte Täter ein Auto in der Mozartstraße aufzubrechen.

Zwischen Samstag 16.00 Uhr und Sonntag 18.00 Uhr haben die Täter in der Händelstraße probiert mit Werkzeugen eine Haustür sowie die Türen von Wintergärten aufzuhebeln. Dies gelang ihnen laut einer Mitteilung der Polizei allerdings nicht. In